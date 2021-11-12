İBB, Zübeyde Hanım Parkı’na sahip çıkmadı

İBB yönetimi göreve geldikten sonra İstanbul
'da devam eden projeleri bir anda durdurdu. O projelerden biri de Zeytinburnu
'ndaki Marmaray Zübeyde Hanım
Parkı'ydı. Atıl durumda kalan yeşil alan için harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı ile protokol yaptı. Hızla tamamlanan proje dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
'nun katılımıyla hizmete açıldı. Bakan Karaismailoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar ideolojiye değil, insana hizmet etmek için çalıştık. Bu sayede de milletimizle aramıza kimse giremedi. Şu an bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediyemizin ortak çalışması neticesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zübeyde Hanım Parkı
da malum zihniyetin durdurduğu projelerden biriydi. 17 Ekim 2018'de İBB tarafından çalışmalara başlanmıştı. Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra çalışmalar mevcut İBB yönetimi tarafından maalesef durduruldu. Devam eden metro hattının üzerine hafriyat döken, hastane yolunu, metrosunu durduran, bakanlığımızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını beklemezdik zaten" dedi.
ZÜBEYDE HANIM'IN ADI YAŞATILACAK
Bakan Karaismailoğlu, "Ebediyete intikalinin 83. yıldönümü vesilesiyle tüm yurtta andığımız, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın adıyla birlikte hizmete giren parkımız tüm Zeytinburnululara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.