İzmir’de sanal maraton kazığı! 70 bin avro bakın nasıl çöp oldu

Türkiye'de ilk kez İzmir'de hayata geçirilen 'sanal maraton koşu uygulaması' 1 yılda çöp oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fransa'dan 70 bin Avroya (770 bin lira) satın aldığı sanal koşu uygulaması, 1 yıllık güncelleme ücreti ödenmeyince kullanıma kapatıldı. Daha önce internet üzerinden sanal maraton uygulamasına ulaşıp üye olan vatandaşlar uygulamanın sona erdirildiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı. Durum böyle olunca İzmirlinin parası da çöpe gitmiş oldu.

70 BİN AVRO

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 70 bin Avroya (770 bin lira) satın aldığı sanal maraton koşu uygulamasının ömrü kısa sürdü. İnternet üzerinden gerçekleştirilen sanal koşu sistemi 1 yılda çöp oldu. Büyükşehir adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Fransa'dan İstanbullu bir şirket aracılığıyla satın alınan uygulama, yaklaşık 7 bin Avroyu bulan olan sistem güncelleme ücreti ödenmeyince aracı kuruluş tarafından kullanıma kapatıldı.

BAL'DA BİRLİKTE OKUDULAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir'de 4 Ekim 2020'de birincisi düzenlenen Maratonİzmir'de sanal koşu uygulamasının Türkiye'de ilk kez kullanılması için harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görüştüğü Orhunbilge - Odaman ikilisinin ısrarı üzerine sanal ortamda maraton koşulması fikrini onayladı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Orhunbilge ve Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bu işi yapacak kapasiteye sahip eski adıyla ÜNİBEL, yeni adıyla İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş Şirketi bulunmasına ve bu şirket çatısı altında çok sayıda bilgisayar ve yazılım mühendisi istihdam ediliyor olmasına rağmen uygulamayı 70 bin Avroya İstanbullu bir şirket aracılığı ile Fransa'dan satın aldı. İstanbullu aracı şirketin, aynı belediye spor kulübü derneği başkanı Ersan Odaman gibi Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesinden arkadaşı Serhat Demirel'e ait olması dikkat çekti. Belediyeye o günün kuru ile 700 bin liraya mal olan sanal maraton uygulaması ilk olarak 4 Ekim 2020'deki Maratonİzmir öncesinde koşuya sanal olarak katılmak isteyen sporcuların hizmetine sunuldu. Bu güne kadar uygulamaya 2 bine yakın vatandaş kayıt oldu.

770 BİN LİRA ÇÖPE GİTTİ

SABAH'ın edindiği bilgiye göre geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de ilk kez İzmir'de hayata geçirilen sanal maraton koşu uygulaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile uygulamayı satın aldığı aracı şirket arasında kriz yaşandı. İstanbullu şirkete 70 bin Avro'nun tamamını ödeyen kulüp, beklenmedik bir kararla uygulamanın yaklaşık 7 bin Avroyu bulan sistem güncelleme ücretini yatırmama kararı aldı. İddiaya göre üstelik bu karar kulüp yönetim kurulu üyelerine danışılmadan alındı. Edinilen bilgiye göre Ersan Odaman ile Hakan Orhunbilge'nin bu kararı almasında kulübün içine düştüğü mali krize bağlı olarak piyasaya olan borçların giderek artması, sanal maraton uygulamasından beklenen sponsor ve reklam gelirlerinin elde edilememesi etkili oldu.

SİTE KAPATILDI

Ödeme yapılmayınca İstanbullu şirket, ilk olarak sporcuların sanal koşu kaydının yapıldığı www.bizkoşarız.org isimli internet sitesini kapattı. Kayıt için siteye girmek isteyen sporcular karşılarında İngilizce 'Page Not Found' yani 'sayfa bulunamadı' ibaresi ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan şok gelişme üzerine sisteme kayıt yaptırmak isteyen çok sayıda koşusever, belediye spor kulübü ile Büyükşehir Belediyesini mesaj yağmuruna tutsa da değişen bir şey olmadı. Edinilen bilgiye göre proje kulüp yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dışında rafa kaldırıldı. Sabahları erken saatlerde kalkıp koşu yaptığı bilinen ve büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen maratonlara aktif olarak katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in uygulamanın kaldırıldığından haberdar olup olmadığı ise merak konusu oldu. Uygulamanın sona erdirilmesi ile birlikte sporcular başta 10 Nisan 2022'deki 3. kez koşulacak Maratonİzmir başta olmak üzere bundan böyle hiç bir koşuya kayıt yaptırıp sanal ortamda koşamayacak.

UYGULAMAYA KATILIM NASIL SAĞLANIYORDU?

Spor kulübünün düzenlediği koşu etkinliklerine sanal olarak katılmak isteyen adaylar uygulama kullanıma kapatılmadan önce Facebook, Google hesabını veya e-posta adresini kullanarak #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü'ne kaydoluyor ve profilini oluşturuyordu. Oluşturduğu profili istediği GPS cihazı, akıllı saati veya telefon uygulamasıyla eşleştiren sporcular hangi sanal koşuya katılacağını ya da meydan okumasını seçiyordu. Kişi koştuğu her kilometre için puan kazanıyor, kazandığı puanlarla da hediye şansı yakalıyordu. Koşu, mekan sınırlaması olmaksızın sanal ortam üzerinden yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında, evde koşu bandında veya koşuya elverişli herhangi bir mekanda gerçekleştirilebiliyordu.