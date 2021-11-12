Şili Büyükelçisi’nden anlamlı destek

Şili'nin ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos ve eşi Margarita Suarez, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ı ziyaret etti. Devlet Konukevi'nde gerçekleşen ziyarette, Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ele alındı. Arcos ve Suarez, projeye destek vermek amacıyla Nobel Edebiyat Ödülü
sahibi, Şilili kadın şair Gabriela Mistral
'ın kitaplarını hediye etti. Kitaplar Türkçe
'ye çevrilecek. Ziyarette ayrıca Millet Kütüphanesi
'nden ve içindeki eserlerden de çok etkilendiğini dile getiren Büyükelçi Arcos'un, Şili'de bu anlamda işbirliği yapılması için çalışma yürüteceklerini bildirdiği de öğrenildi. ANKARA