Son tabliyenin kaynağı yarın yapılacak

Çanakkale Boğazı
'nda iki yakayı birbirine bağlayacak olan ve Cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü
'nde son tabliye montajı kaynağını yarın Başkan Erdoğan
yapacak. Temeli 18 Mart
2017'de Erdoğan tarafından atılan köprü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. 5 bine yakın kişinin 7/24 çalışarak tamamlama aşamasına getirdiği köprünün 318 metrelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi
'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeliyor. Kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz zemini iyileştirmesi için Güney Kulede 165, Kuzey Kulede ise 203 olmak üzere 368 adet 2.5 metre çapındaki çelik kazık çakıldı. Kedi yolu döşeme ve yan korkuluklarının montaj çalışmaları tamamlandı. Proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı
ile Umurbey Kavşağı
arasındaki 96.4 kilometrelik yol inşaatı devam ederken, çok sayıda viyadük, alt ve üst geçitler ile kavşaklar tamamlandı. 1 köprü, 3 üst geçit, 1 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 ücret toplama istasyonu, 2 bakım işletme merkezi çalışmaları ise sürüyor.