Erdoğan’ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift tutuklandı

İstanbul
Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çiftin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. İddiaya göre; önceki gün Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çift ile Türk vatandaşı İ.A., kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti. Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan 3 şüphelinin kayıt yaptıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü. Kuledeki görevli bir personelin ihbarı üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.