FETÖ’cüleri nezarethanede çekip yayınlayan vekile dava

22 Temmuz 2014 günü FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanmasına yönelik bir operasyon yapılmıştı. Devletin istihbarat faaliyetleri kapsamında görevlerinin sağladığı nüfuz ve güç ile görevlerinin gereklerine aykırı davranarak, Örgüt amaçlarına ulaşmak için toplumda tanınan kişileri terör ve organize suç örgütleri ile ilişkilendirerek, gerçek kimliklerini eksik veya yanlış yazarak yargı mensuplarını aldatacak şekilde kararlar alarak kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların amaç dışı kayıt ettikleri belirlenmişti. Yılmazer ve Demirhan'ın içinde bulunduğu 12 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik ve kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etme" suçlamalarından tutuklanmalarına karar verilmişti.

NEZARETHANEYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ederken polislere destek vermek için o dönem Kütahya Bağımsız Milletvekili olan İdris Bal, İstanbul Adliye'sine geldi. Avukatlarıyla birlikte adliye binasındaki nezarethaneye girmeye çalışan Bal, nezarethaneye giremeyince nezarette bulunanlarla sohbet edip sesli ve video görüntülü kayıt yaptı. Çektiği bu fotoğraf karesini de sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAF ÇEKİP PAYLAŞTI

Operasyon ve sorgu işlemlerinin devam ederken, gözaltına alınan şahısların fotoğrafını paylaşan İdris Bal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bal, amacının suç işlemek olmadığını ifade etti. Dosya kapsamındaki nezarethanedeki görevli memurların tanık olarak alınan ifadeleri ile tutulan tutanaklara göre şüphelinin bir soruşturma işlemi olan gözaltındaki kişilerin bulunduğu nezarethaneye giderek şüpheliler ile fotoğraf çektirdiği belirlendi. Çektirdiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden de paylaştığı belirlenen Bal'ın, o fotoğrafı delil olarak dosyaya girdi.

YARGIYA HESAP VERECEK

Savcılıkça yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılıkça, İdris Bal hakkında görevi olmadığı halde nezarethaneye girerek gözaltındaki şüphelileri fotoğrafladığı ve fotoğraflar sosyal medya hesabından yayınlayarak gizliliği ihlal suçunu oluşturduğu gerekçesiyle dava açıldı. O dönem milletvekili olduğu belirlenen Bal, Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.