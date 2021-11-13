FETÖ’ye sınav usulsüzlüğü operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012'de Polis Akademisi
'ne giriş sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı oldu. İtirafçıların ifadeleriyle, sınava örgüt evlerinde hazırlanan şahıslar ile birlikte bu evlerde mahrem imamlık yapan, evlere öğrencileri yönlendiren bazı şüpheliler deşifre oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadeli Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Gaziantep
, Şırnak
ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. -