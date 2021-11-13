Fezlekesi Meclis’te

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bingöl
'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli
Milletvekili Lütfü Türkkan
'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezleke TBMM Başkanlığı'na dün ulaştı. Fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu
tarafından "hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, dün TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı
'na gönderilmişti. Bakanlık da hiç bekletmeden fezlekeyi Meclis'e gönderdi. Türkkan hakkında yaşanan küfür olayı ile ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Diğer taraftan HDP ve BDP'li 16 milletvekilinin de dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosyalar TBMM Başkanlığına ulaştı. ANKARA