Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

Ayağınıza taş değdirmesin evlatlarım. Sizler arazilerde bizim vatanımızı korurken bizler de sizin sayenizde güvenle başımızı yastığa koyuyoruz. Evlatlarım ben de ne yapabilirim, diye düşündüm. Ayağınız üşümesin diye hasta olmayasınız diye kendi ellerimle sizlere dağıtılmak üzere 55 çift çorap ördüm, gönderiyorum. Sağ olsun Kalkandere Jandarma Komutanlığı çok ilgilendiler. Onun vasıtasıyla sizlere dağıtılmak üzere, sizlere ulaşacaktır. Sözlerime son verirken hepinizin gözlerinden öperim. Komutanlarınızı selamlıyorum. Anneniz Hatice Kalpakoğlu" ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, "Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.