Yargıtay, Karayılan’ın talimatıyla eş başkanlık getiren HDP’lilerin beraatını bozdu

Ağrı, İstanbul ve Şanlıurfa'da PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, aralarında Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Eş Başkanı Delal Tekdemir, Eş Başkan Yardımcıları Berrin Öztürk, Mecbure Şahin ve meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan sanıklardan Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve Eş Başkan Delal Tekdemir, 6 yıl 10 ay 15 gün, Meclis üyesi Zeynel Abidin Kızılay 6 yıl 3 ay, Lütfü Tunç ve Sayme Bayar'ı ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Doğubayazıt Belediyesi Eş Başkan Yardımcıları Berrin Öztürk, Mecbure Şahin ve meclis üyeleri Bora Çoktin, Mustafa Andiç ve Doğubayazıt Belediyespor Başkanı Mehmet Ali Dönder ise beraat etti. Kararla ilgili istinaf başvurusu yapılması sonrasında Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından ayrı ayrı hem beraat hem de mahkumiyet kararlarına ilişkin başvurular esastan reddedildi. İstinafın kararı sonrasında dosyayla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. Bunun üzerine dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Daire, aralarında Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Eş Başkanı Delal Tekdemir'in bulunduğu 4 kişinin cezaları onanırken, belediye meclis üyesi Sayme Bayar'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını az bularak bozdu. Daire ayrıca, Doğubayazıt Belediyesi Eş Başkan Yardımcıları Berrin Öztürk, Mecbure Şahin ve meclis üyeleri Bora Çoktin, Mustafa Andiç ile Doğubayazıt Belediyespor Başkanı Mehmet Ali Dönder hakkında verilen beraat kararlarını da bozdu.

4 SANIĞIN CEZALARI ONANDI

Dairenin kararında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve Eş Başkan Delal Tekdemir'e verilen 6 yıl 10 ay 15 gün, Meclis üyesi Zeynel Abidin Kızılay'a verilen 6 yıl 3 ay ve Lütfü Tunç'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kanuna uygun bulunarak onandı.

EŞ BAŞKANLIK SİSTEMİ KARAYILAN'IN TALİMATIYLA GETİRİLDİ

Kararda, siyasi partilerde oluşan eş genel başkanlık sisteminin belediyelerde uygulanamayacağı halde herhangi bir yasal düzenleme olmamasına rağmen KCK sözleşmesinde yer alan bu hususun PKK'nın sözde yöneticisi Murat Karayılan'ın uzantılarına verdiği talimatlar kapsamında örgütün kontrol ve menfaatlerine göre şekillendirilerek Doğubayazıt Belediye Meclisinin kararı ile "Doğubayazıt Belediye eş başkanları çalışma yönetmeliği"nin kabul edilmesine ilişkin kararda sanıklar Mecbure Şahin, Berrin Öztürk, Mehmet Ali Dönder ve Mustafa Andiç'in imzalarının bulunduğu belirtildi.

TERÖR PROPAGANDASI İÇİN DAĞA ÇIKMIŞ

Sanık Berrin Öztürk'ün, Koçkıran Mezarlığı içinde oluşturulan sözde şehitliğin 2014 yılındaki açılış törenine katıldığının tespit edildiğine yer verilen kararda, sanık Bora Çoktin'in 2014'de "Küçük Ağrı Dağı" denilen kırsal alanda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin silahlı şekilde katılımı ile gerçekleştirilen ve terör örgütü propagandası yapılan etkinliğe Doğubayazıt Belediye Eşbaşkan Vekili olarak katıldığının tanık beyanıyla tespit edildiği belirtildi.

TERÖRİSTİN ÜSTÜNDEN ÇIKAN DOKÜMANLARDA YER ALDI

Kararda, 2016 yılında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ölü olarak ele geçirilen örgüt üyelerinin üzerinde sanık Bora Çoktin'in de adının geçtiği örgütsel talimatlara ilişkin dokümanlar ele geçirildiği kaydedilerek, dosya kapsamında dinlenen tanıkların, sanıklar Mecbure Şahin, Mehmet Ali Dönder, Berrin Öztürk, Mustafa Andiç ve Bora Çoktin'in örgütsel konumları ve faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı anlatımlarının olduğuna yer verildi. Sanıklar Mecbure Şahin, Mehmet Ali Dönder, Berrin Öztürk ve Mustafa Andiç'in Cumhuriyet Savcısı huzurunda verdikleri ifade sırasında sorulan soru üzerine örgüt cenazelerine katıldıklarını açıkça söylediklerindeki kaydedildi.

5 SANIĞIN BERAAT KARARI BOZULDU

Dairenin kararında, sanıkların dosya kapsamına yansıyan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerine yönelik, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösterir eylemleri nazara alındığında mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırı bulundu. Daire, sanıklar Berrin Öztürk, Bora Çoktin, Mecbure Şahin, Mehmet Ali Dönder ve Mustafa Andiç hakkında verilen beraat kararlarının bozulmasına hükmetti.