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Giriş Tarihi: 14.11.2021

İBB’den bu kez de merdiven tasarrufu!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İBB’den bu kez de merdiven tasarrufu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrolardaki arızalarla İstanbulluları canından bezdirirken, akla zarar bir uygulamaya daha geçti. Metrolardaki yürüyen merdivenlerin bazıları tasarruf gerekçesiyle şerit ve bariyerlerle kapatıldı. Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan notta "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
İBB'nin tasarruf yöntemi tepkiyle karşılandı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'li İBB Yönetimi 44 bin 995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş" ifadelerini kullandı.
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İBB’den bu kez de merdiven tasarrufu!
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