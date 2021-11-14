Son dakika: Başkan Erdoğan, Çanakkale’de gençlerle buluştu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi'nde, "Ezineli Yahya Çavuş" belgeselinin galasında gençlerle bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Müzeyi gezen ziyaretçiler kendilerini 7 başlık altında sergilenen bir hikayede bulmaktadır. Troya Anadolu'dur. Anadolu'da da insanımız için hayırlı olana sahip çıktık.

Ezineli Yahya Çavuş, cesaretiyle Çanakkale Savaşı'nı ölümsüz kılan sembollerimizden biridir. Ezineli Yahya Çavuş belgeselini ağlayarak izledim. Ezineli Yahya Çavuş belgeselini değerli bir çalışma olarak görüyorum. Ezine Köyü'ndeki vatandaşlarımızın da katkıda bulunduğu bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bu millet güçlü bir millet, bu millet şehadete yürüyen bir millet. Bu millet, bedeller ödeyerek bu toprakları vatan yapmış bir millet.