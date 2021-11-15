Bakan Akar, Moğalistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi! İşte ele alınan konular

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Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Moğolistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliğini ve FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.