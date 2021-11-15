Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Akar, Moğalistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi! İşte ele alınan konular
Giriş Tarihi: 15.11.2021 19:21

Bakan Akar, Moğalistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi! İşte ele alınan konular

Bakan Akar, Moğalistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi! İşte ele alınan konular

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile görüştü. Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Moğolistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliğini ve FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile bir araya geldi. Bakan Akar, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Gürsed'i askeri törenle karşıladı. İki bakan baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

ELE ALINAN KONULAR

Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Moğolistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliğini ve FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

Görüşmenin sonunda Bakan Akar ve konuk Bakan Gürsed tarafından iki ülke arasında Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Akar, Moğalistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi! İşte ele alınan konular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA