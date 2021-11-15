Bakan Akar Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komitesi Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk mevkidaşını askerî törenle karşıladı.

Bakan Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Her iki Bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.