Bölgenin kaderini değiştirdi

Türkiye, dünyada giderek artan kuraklık tehlikesine karşı, son yıllarda suya yönelik hayata geçirdiği hamlelerle dünyaya örnek olacak projeleri tek tek vatandaşın hizmetine sundu. Bu projelerden en önemlilerinden biri de Türkiye'nin 67 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı
... Dönemin başbakanı Adnan Menderes
tarafından 1954'te projelendirilirken ekonomik baskılar ve dış etkenler nedeniyle bir türlü hayata geçirilmeyen barajın temeli, AK Parti
ile 2008'de atıldı.
BİNLERCE KİŞİYE EKMEK
SABAH, 20 milyar liraya mal olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından geçen hafta açılan Türkiye'nin en büyük ikinci barajı Ilısu Prof
. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı, yerinde inceledi. 154 personelin çalıştığı ve ileri teknolojinin hakim olduğu barajda, ana kontrol binasında bulunan türbin katı, ikaz katı ve beyin kısmı ile suyun gücü kontrol altına alınarak elektriğe dönüştürülüyor. Mühendislik harikası olan ve Türkiye'nin hidroelektrik ihtiyacının yüzde 4'nü karşılayan baraj, Batman
, Mardin
, Şırnak
ve Diyarbakır
halkına da iş kapısı oldu. Barajın 12 yıllık yapımında çalışan binlerce kişi evine ekmek götürdü.
KİLİT PROJE KONUMUNDA
Baraj ve hidroelektrik santralinin, bölgenin kaderini değiştiğine dikkat çeken DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı
, "Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde, 135 metre yüksekliğe ve 10.6 milyar metreküp göl hacmine sahip baraj, aynı zamanda kendi tipinde kret uzunluğu, gövde hacmi ve ön yüzü beton yüzey alanı açısından dünyanın en büyük barajıdır. 24 milyon metreküp dolgu hacmi ile Atatürk Barajı
'ndan sonra ülkemizin 2'nci büyük barajıdır. GAP'ın iki ayağından birini teşkil eden kilit proje konumundadır. Yılda üreteceği 4 milyar 120 milyon KWH enerji ile ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar lira katkı sağlayacak" dedi.