Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi 'nde düzenlenen Memur - Sen 7. Büyük Türkiye Buluşması'nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur- Sen, milli iradenin güçlendirilmesi yönünde atılan her türlü adıma da destek vermiştir. 27 Nisan bildirisinden 367 garabetine, Gezi 'den 17-25 Aralık girişimine ve 15 Temmuz ihanetine kadar ülkemizi, milletimizi, istiklalimizi, istikbalimizi ilgilendiren her kritik hadisede Memur- Sen onurlu, dirayetli, demokratik bir tavır takınmıştır.Bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz. Memurlarımızın tüm taleplerini dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda hiç de azımsanmayacak adımlar attık. Kamu görevlilerimizi anayasal güvenceye biz soktuk. 280 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdik. Kılık kıyafet yasaklarını kaldırdık. İnanç özgürlüğü getirdik. Kamu görevlilerimize pek çok destek verdik. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunu sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu görüyoruz. Memur-Sen 'in gayretinin şahidiyiz. Bundan sonra da Memur-Sen 'le işbirliği halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaya ilişkin "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, ocak ayında TBMM 'ye getireceğiz" dedi. SABAHBIZ kardeşlikten beslenirken, karşımızdakiler kavgadan, kaostan besleniyor. Bu sabotaj siyasetinin kaptan köşkünde uzun zamandır olduğu gibi CHP duruyor. Dün 27 Mayıs 'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşeyenler, bugün de aynısını çok daha pervasız bir şekilde yapmak için çırpınıyorlar.BUNLARIN Türkiye hayali insanımızın öz yurdunda parya muamelesi gördüğü, IMF komiserleriyle yönetilen, savunması dışa bağımlı, üretmeyen bir ülke. Bunların tek vaadi sık sık kendilerinin de dile getirdiği gibi eski Türkiye'yi tüm çarpıklıklarıyla yeniden hortlatmaktır. Milletimizi bunların insafına bırakmayacağız. Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası dokunmaz.BAY Kemal, öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit ediyor. Kamuda hangi memur varsa sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim kamudaki memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak. Türkiye'de ne mafyaya ne de mafya siyasetine yer vardır. Tehdit dilini siyasetlerinin öznesi haline getirenlerin bu ülkenin polisini, öğretmenini rahatsız etmesine izin vermeyiz. Kimse biz bu makamdayken sizlerin kılınıza dokunamaz. Siz yeter ki aşkla görevinizi yapın.Seçim öncesi "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' diye verdikleri namus sözünü yerel yönetimlerde son yılların en büyük personel kıyımına imza atarak çiğnediler.Ya siz ne yaptınız ki? Belediyelerde benim vatandaşlarımı, işçilerimizi sokağa atan sizsiniz. Hani kimseyi atmayacaktınız, hani kimseyi kapıya koymayacaklardı? Hepsi yalan, akşam yalan, sabah yalan. Ne taahhüt etmişlerse belediyelerinde tam tersini yaptılar.Üretimimizi asalaklara rağmen arttırdık. Ülkemize çağ atlattık. Bizden önce yapılanların tamamını 10'a katlayan başarılara imza attık. Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, darbe çığırtkanlıklarıyla sabote edilmek istendi. Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük. Bu kutlu yürüyüşü çok daha kararlı şekilde sürdüreceğiz. "Aynı gökte uçarlar ama karganın dünyası başkadır, şahinin dünyası başkadır" diye bir söz vardır. Biz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gece gündüz koştururken, karşımızdakiler tüm enerjilerini Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmeye harcıyor. Ülkemiz ve milletimiz için herhangi bir hayalleri, vizyonları yok, ama sıra iftiraya, yalana, çirkefliğe, küfre geldiğinde sınır tanımıyorlar. Biz 84 milyonun birliği için uğraşırken karşımızdakiler kamplaştırmadan, kalkınma projelerimizi engellemeye çalışmaktan şehit yakınlarına hareketler yağdırmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar.SANDIKTA milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kadın genel başkana, Allah aşkına soruyorum, küfretmek yakışır mı? Ya sen bir kadınsın. O küfrü nasıl ediyorsun? Şunu bil ki bu millet kime neyi yakıştıracağını çok iyi biliyor. Üstelik bunu öyle omurgasız, öyle ahlaksız bir şekilde yapıyorlar ki inanın Türk siyaseti adına biz hicap duyuyoruz.1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin vidalarını sıktık. Bir zamanlar feribotların havalar bozuk olduğu zamanlar çalışamadığı Çanakkale'de, şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan bir köprü. Biz bunu yap- işletdevretle yaptık. 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz. Kalkmış 'Bunu nasıl yaptınız? Millet aç' diyor. Türk firmalarıyla, Kore işbirliğiyle, işte böyle yaptık. Kalkmış 'Millet aç' diyor. Yahu burada 5 bin kişi çalışıyor, hepsi ücretlerini alıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor, ona bakıyor. İşte biz, bu noktada ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.Buradakıler Türkiye'nin 19 yıl öncesini iyi hatırlıyor. 28 Şubat'ta ya memur ya öğretmen ya da öğrenci olarak sakalından, başörtüsünden dolayı atılanlar, soruşturma geçirenler oldu. Vesayetçiler irtica ile mücadele kılıfıyla 6 milyon insanımızı fişledi. 33 bin öğretmen disiplin soruşturması geçirdi. 10 bini aşkın öğretmen disiplin cezası aldı. Hanım kardeşlerimiz inançları ile meslekleri arasında tercih yapmaya zorlandı. Darbeci zihniyetin ekonomimize verdiği zarar 300 milyar doların üzerinde. Bu faşist zihniyetin yarattığı tahribatın etkilerini ortadan kaldırmak için halen uğraşıyoruz.Geziolaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Ne işin var senin orada? Çünkü o da Gezici. Bunlar ancak tahribat yapar. Milleti tepeden bakanlarla hep karşılaştık. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin operasyonlarına maruz kaldık. Hiçbirine eyvallah etmedik. Onlar AKM'nin gövdesine, teröristlerin dev posterlerini astılar gezi olaylarında. Biz, 'AKM'yi yıkacak, yeniden muhteşem bir opera binası olarak burayı yapacağız.' dedik. Yaptık mı? 4,5 yılda opera binası olarak AKM'yi yaptık mı? Yaptık. Taksim Camisi'ni yaptık mı? Yaptık. Bizim işimiz yapmak, bunların işi yıkmak, fark bu.