Çirkinliklerini örtemediler

AK Parti
, her hafta düzenli olarak hazırladığı analiz raporunda bu hafta şehit yakınına küfür eden İyi Parti Kocaeli
Milletvekili Lütfü Türkkan
'ı ve ona sahip çıkan Millet İttifakı
'nı analiz etti. Raporda İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
başta olmak üzere muhalefet partilerinin Türkkan'a karşı sessiz kalması ve yaşanan olayı provakasyon olarak nitelendirmeleri eleştirildi. Raporda, "Millet İttifakı, kendi hataları söz konusu olduğunda hiçbir haksızlığa ses çıkarmamakta, yaşanan seviyesiz olayların üstünü kapatmaya çalışarak ya da mağdurlara iftira atarak tamamen algıya yönelik bir siyasi çizgi benimsemektedir. İttifaka zarar gelmemesi için toplum vicdanını derinden yaralayan her türlü olayı görmezden gelen İyi Parti ve Millet İttifakının bu tavrı; ittifakın çıkarlarının tüm milli ve manevi değerlerin üstünde görüldüğünü; bencil, çıkar odaklı, toplumun derdine derman olmayan bir siyasi anlayışın benimsendiğini ispatlamaktadır. 2023
seçimlerinde istediklerini almaktan başka gözü hiçbir şey görmeyen Millet İttifakı'nın bu duruşu, Türkiye'ye ve milletimize yarar sağlayacak bir siyasi anlayış olmaktan fazlasıyla uzaktır" ifadelerine yer verildi. Lütfü Türkkan'ın birçok skandal hareketi karşı bugüne kadar ne İYİ Parti yöneticilerinin ne de Genel Başkan Meral Akşener tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmadığına işaret edilirken, Türkkan'ın bu hareketinin cesaret kaynağının, daha önce yaptığı hukuksuz ve etik dışı olaylara partisi tarafından hiçbir yaptırım uygulanmaması olduğu ifade edildi.
KONTROLDEN ÇIKTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 9 Kasım'da yaptığı grup toplantısında Türkkan'ın ahlaksız hareketinin, "bedeli ödenen bir hata olduğunu" söyleyerek konunun unutulması ve üstünün kapanması için çabaladığı belirtildi. Ancak İYİ Parti'nin son dönemde içinde bulunduğu savrulma ve tutarsız siyaset Lütfü Türkkan olayıyla tamamen kontrol edilemez bir hale girdi. ANKARA
İŞTE AKŞENER'İN KORUDUĞU ADAM
RAPORDA, Türkkan'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği olaylar tek tek sıralanırken şu ifadelere yer verildi:
Ziraat Bankası
'ndan aldığı 36 milyon dolarlık krediyi ödemedi.
Kocaeli/Dilovası'nda bulunan çiftliğinde kaçak yapı inşa ettiği saptandı.
Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. adlı şirketin orman arazisinde kaçak yapısının bulunduğu tespit edildi.
Kaçak yapılarla ilgili haber yapmak isteyen İHA
muhabirini dövdürdü.
Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e karşı alaycı ifadeler kullandı.
Yalısında transseksüel dansöz eşliğinde lüks Noel partisi vererek tepki topladı.