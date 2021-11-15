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Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:24 Son Güncelleme: 15.11.2021 12:04

Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Bingöl’de 2 bin 103 personelin katılımıyla “Eren Kış-3 Şehit Jandarma Bibnaşı Ercan Kurt" operasyonu başladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürülüğü birimleri terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illerinde "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Bibnaşı Ercan Kurt ' operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personelden oluşan 134 operasyonel tim görev alıyor.

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Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı
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