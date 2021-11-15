Eski Beylikdüzü Belediye Başkanına kumpas dosyasında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) dershane binası ve üniversite arazisi vermeyen eski Beylikdüzü (Kavaklı) Belediyesi Başkanı Orhan Tıraşoğlu'na kumpas kurulduğu ortaya çıkmıştı. Aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Hami Çakır'ın da bulunduğu 8 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianame kapsamında Tıraşoğlu ailesine kurulan kumpas anlatılmıştı. İddianameye göre, Orhan Tıraşoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan tarafından ziyaret edildiği, Tekalan'ın belediyeden Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin altında bulunan işyerlerini dershane için, cami yakınında bulunan 11 dönümlük boş arazinin ise üniversite için bedelsiz şekilde talep etti. Tıraşoğlu'nun bu talebi "Benim size borcum mu var? Size verilecek belediye arsası yok" diye reddetmesi üzerine Tekalan'ın "Diğer başkanlar verdi. Seninle görüşeceğiz başkan" diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, tanık olarak dinlenen Belediye Sekreteri Leyla Arslan ve Özel Kalem Müdürü Cevat Elmalı'nın da bu bilgiyi doğruladı.

BELEDİYEYİ İŞGAL EDİP, SORGU ODALARI OLUŞTU

Bir süre sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu ve kardeşi Erol Tıraşoğlu hakkında yolsuzluk soruşturmaları açıldı. Bu soruşturmalar da dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Hami Çakır tarafından gayri yasal şekilde Yüzbaşı Zeki Bingöl ve özel ekibine yaptırıldı. Tıraşoğlu soruşturma sonunda tutuklanırken, belediye binası da FETÖ'ler tarafından fiilen işgal edildi. Jandarma komutanları Hami Çakır, Zeki Bingöl, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tiftikçi ile Şerif Ali Tekalan bu süreçte toplantılar düzenlerken, belediye binasındaki başkanlık katında 'Komutan Odası', 'Sorgu Odası' ve 'Savcı Odası' gibi kısımlar oluşturuldu.

FETÖ'CÜ FİRARİLER HABERİNİ YAPTI

Orhan Tıraşoğlu'na yönelik o dönemki soruşturmayı yürüten Zeki Bingöl'ün Büyükçekmece İlçe Jandarma Komutanı ya da Komutan Vekili olarak yasal bir görevi olmadığı belirlendi. Orhan Tıraşoğlu ve yakınlarına yönelik kumpas soruşturmasıyla ilgili firari FETÖ'cüler Faruk Mercan ve Tuncay Opçin tarafından KHK ile kapatılan örgüt medya organları Aksiyon dergisi ve Zaman gazetesinde haberler yapıldığı ve kamuoyunda algı oluşturulduğu ifade edildi.

MÜTALLA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, Cumhuriyet Savcısı yargılama kapsamında 8 şüpheli hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanıkların Fatih Üniversitesi ve kolejine bedelsiz dükkan ve arazi tahsisini ret eden eki başkan Tıraşoğlu ve kardeşine karşı, FETÖ terör örgütü kapsamında üniversite rektörü Şerif Ali Tekalan öncülüğünde planlanan, FETÖ mensuplarınca örgüt yöneticilerinin emir ve talimatıyla örgüt menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen, kumpas soruşturmalarının planlama ve icra eylemlerinde bulundukları anlatıldı. FETÖ silahlı terör örgütü kapsamında tüm sanıkların çeşitli eylemlerle sürekli ve yoğun şekilde ortak fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri gerekçesiyle "silahlı bir siyasi örgüte üyelik" suçu 5-10 yıl arası ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.