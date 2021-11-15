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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Fikir babası FETÖ ve PKK

Fikir babası FETÖ ve PKK

Belçika ve İsveç’te Türkiye’ye karşı sözde yargılamalar yapan “Turkey Tribunal”in (Türkiye mahkemesi) adlı yapılanmanın arkasından FETÖ ve PKK çıktı

Belçika'da kurulan, İsviçre'de ise Türkiye'yi yargılamaya başlayan sözde mahkeme "Turkey Tribunal"in (Türkiye mahkemesi) nasıl kurulduğuyla ilgili bilgilere SABAH ulaştı. Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin hedef alındığı sözde mahkeme, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Zübeyir Aydar ile FETÖ'nün eski MİT imamı Murat Karabulut'un Avrupa'da bir dizi toplantılar yapmasından sonra kuruldu. Avrupa'da organize edilen toplantılara FETÖ imamı Bahattin Karataş'ın da katıldığı ortaya çıktı. Sözde mahkemenin kuruluş öncesi yapılan toplantıların "Türkiye'de cemaat mağdur, HDP mağdur, ne yapabiliriz" başlığında gerçekleştirildiği öğrenildi.
FETÖ'cü medyanın "Bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi" olarak tanımladığı Turkey Tribunal Mahkemesi'nde FETÖ'cü ve PKK'lı isimler tanık olarak dinlendi. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Erhan Doğan'ın yanı sıra Barbaros Şansal da bu isimler arasında yer aldı.

Türkiye işkenceci bir ülke olarak karalanmaya çalışılırken, tek taraflı süren tanık anlatımı sürecinde sözde mahkeme, hazırlayacağı raporla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmeyi hedefledi. Turkey Tribunal, daha önce Belçika'da dört dönem başbakan yardımcılığı yapmış Prof. Dr. Johan Vande Lanotte tarafından kuruldu. Hukukçu olan Lanotte, Van Steenbrugge Advocaten isimli Belçika merkezli hukuk kurumunun kıdemli müşavirliğini yapıyor. Resmi mahkeme olamayan yapılanma STK statüsünde kara propaganda amacıyla faaliyet yürütüyor.

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Fikir babası FETÖ ve PKK
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