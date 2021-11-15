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Giriş Tarihi: 16.11.2021 01:19 Son Güncelleme: 16.11.2021 01:41

Haiti Devlet Başkanı suikasti zanlısı tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Haiti Devlet Başkanı suikasti zanlısı tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikastla ilgili soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan ve İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Samir Handal tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden İstanbul' a gelen ve transit olarak Ürdün'e gidecek olan Samir Handal saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranmasının olduğunun İnterpol daire tarafından bildirilmesi üzerine İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak inat ofisine teslim edilen Handal, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimat doğrultusunda Türkiye'ye girişi yapılarak 40 günlük geçici tutuklama talimatına istinaden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Handal, tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

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Haiti Devlet Başkanı suikasti zanlısı tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi
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