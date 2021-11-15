Kaymakam itirafçı oldu: FETÖ’nün Avrupa imamı Aymaz kaymakamlarla da ilgilenmiş

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vekaleten kaymakamlık yapan ve 2016'da Denizli'nin Bekilli ilçesine asaleten atanan 36 yaşındaki Mehmet Yıldız, FETÖ'nün mülkiye mahrem yapılanması kapsamında KHK ile ihraç edildi. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Yıldız'ın ankesör/sabit hatlardan arandığı ve mahrem imamlarla irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Yıldız hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam eden yargılaması ile birleştirilmesi talebiyle gönderildi.

'SORULARI PKK DA ALIYORDU'

Soruşturma kapsamında ifade veren S.E, Ankara'da kaldığı çalışma evinden Mehmet Yıldız'ın sorumlu olduğunu, Yıldız'ın üzerinde ise bir gelir uzmanının sorumlu olduğunu söyledi. S.E., çalışma evlerindeki programların Yıldız'a teslim edildiğini söyleyerek, "Çalışma evinde olduğumuz sırada Mehmet Yıldız'ın üstünde bulunan Hüseyin isimli şahıs eve geldi ve bize abdest aldırdı. Fetih suresini okutturduktan sonra KPSS sorularını getirdiğini söyledi. Bize şaka gibi geldi ve buna kimse inanmadı. Hüseyin de bunun her zaman yapılan bir şey olduğunu söyleyerek, 'Daha önce sol örgütler, PKK'lılar, DHKP-C'liler devletin kademesine girmek için yapıyorlardı. Şimdi siz de bu soruları alıp vatana millete hayırlı insanlar olacaksınız. Sizin yerinize hırlısı hırsızı gelmeyecek' deyip bizi kandırdı. Daha sonra Abdullah Türkmen bize aynı şekilde abdest aldırıp Fetih suresi okuttuktan sonra 101. dönem kaymakamlık sorularını verdi. Bu sınavı Mehmet Yıldız da geçti " dedi.

'ABDULLAH AYMAZ GELDİ'

Mülkiye teşkilatı mahrem yapılanması kapsamında ifadesi alınan M.A.K., Mehmet Yıldız'ın da aralarında bulunduğu kaymakam adayları grubunda FETÖ'nün sözde kaymakamlar imamı Tekin Acabey'in bulundukları eve gelerek 'bundan sonra beraber olacağız' dediğini kaydetti. 2013'te yurtdışı stajı için İspanya'nın Madrid şehrine gittiklerini kaydeden M.A.K., Yıldız'ın da aralarında olduğu grupla birlikte Madrid'de A.E. isimli sorumlunun kendilerini karşıladığını, staj süresi boyunda 15 günde bir A.E.'nin şirketinde sohbetlerine katıldıklarını ifade etti. M.A.K, "A.E., aradı ve iki kişinin başka bir ülkeden geldiğini ve bizimle buluşturmak istediğini söyledi. Biz de iki kişiyle örgüte ait bir evde buluştuk" diye konuştu. Madrid'de yurtdışından gelen şahıslardan birinin elebaşısı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen örgüt yöneticilerinden FETÖ'nün Avrupa imamı Abdullah Aymaz olduğunu aktaran M.A.K, "İki şahıstan birisinin Abdullah Aymaz olduğunu söylediler. Abdullah Aymaz'ın Almanya abisi ya da hizmeti kuran ve uzun yıllar Almanya'da yaşadığını söylediler. Aymaz bizimle sohbet ile ilgili sohbet yaptı" şeklinde konuştu.

BOŞ ŞIKLARI KİTAPTAN BAKARAK İŞARETLEDİK

Mehmet Yıldız etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Yıldız'ın hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde, örgüte bir arkadaşının kendisine uygun burs bulabileceklerini söylemesi üzerine örgüte at yurda yerleştiğini anlattı. Yıldız, "2010 KPSS sınavından bir gün önce yemin ettirilerek sorular verildi. A4 kağıtlarında 150 kadar soru vardı. Cevap şıklarının birçoğu işaretliydi, bazı sorularda ise şık yoktu. Olmayanları kitaplardan bakarak biz işaretledik. Ertesi gün sınava girdiğimde soruların birebir aynısı olduğunu gördüm. 2011'in Mart ayında gelir uzman yardımcılığı sınavını kazanmam üzerine İstanbul'a gittim. Sınav sonuçları açıklandığında kazandığımı öğrenince Ankara'ya gittim. 1 yıl örgüte ait evde kaldım ve kaymakamlık sınavına da bu evde girdim. Sınavda çıkan sorular yine kağıttakilerle aynıydı. 2012'de kaymakam adayı olarak göreve başladım" ifadelerini kullandı.