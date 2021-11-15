NYT: ABD 70 sivili vurdu

AMERİKAN New York Times (NYT
) gazetesi, ABD
'nin 2019 yılında, Suriye
'de DEAŞ'a karşı savaştığı sırada yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğini yazdı. Haberde ABD hava kuvvetlerinin, Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı belirtildi. ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu vurgulandı. Habere göre, savaş suçu teşkil eden saldırı örtbas edildi.