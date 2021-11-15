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Giriş Tarihi: 15.11.2021 08:53 Son Güncelleme: 15.11.2021 08:56

Son dakika: Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Son dakika: Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Erbil’de bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın küçük kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 20 yaşına geldiğinde terör örgütü PKK'ya katılan, "Ferhad" kod adını kullanan Öcalan, 1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katılmıştı. Osman Öcalan terör örgütü PKK'dan ayrıldıktan 2004'te Erbil'e yerleşmişti.

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Son dakika: Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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