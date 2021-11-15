Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

Ziyarette Kuran-ı Kerim okundu. Dua edildi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar anne Beyhan Cengiz'e bir Kur'an-ı Kerim hediye etti. Derin üzüntü içindeki anne Kuran'ı öperek aldı. Kızının, çeyizine ilk olarak bir Kur'an-ı Kerim koyduğunu ifade eden anne Cengiz, "Kızım Kuran ile süslendi. Kuran, elbisesi oldu, tacı oldu eminim" diyerek acısını ifade etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ellerini tutan Beyhan Cengiz "Bugün kızım burada olacaktı. Şu anda senin elini tuttuğum gibi onun ellerini tutacaktım." dedi.