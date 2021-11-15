TUSAŞ’ta büyük kayıp

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
. (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir (44) Ankara
'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece saat 01.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankaraİstanbul yolu, Kızılcahamam Kuşçuören mevkisinde meydana geldi. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, İstanbul
'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı
'nın ardından otomobiliyle Ankara'ya doğru yola çıktı.
Ancak Demir yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sürücü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Demir'in öldüğü belirlendi. Demir'in cenaze törenine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi
, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan
, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil
, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ömer Korkut, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, TUSAŞ çalışanları, savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren bazı firmaların yönetici ve temsilcileri katıldı. Serdar Demir'in cenazesi, Karşıyaka'da ikindi namazını müteakip kılınan namaz sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.