Uyap Vatandaş İcra Takibi Açma: UYAP’tan İcra Takip Dosyası Nasıl Açılır?

Çevrimiçi olarak devlet ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilebildiği portallar vatandaşlarda soru işaretlerine yol açabilmektedir. Adli işlemlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Uyap Vatandaş sistemi de bu portallardan biridir. Vatandaşlar özellikle icra takip işlemlerinin nasıl yapıldığını ve icra takibi açma işlemi aşamalarını merak etmektedir. Nu yazımızda konuyla ilgili merak edilen Uyap'tan ilamlı icra takibi açılır mı? Vatandaş icra takibi nasıl yapar? Sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Uyap Vatandaş İcra Takibi Açma

Uyap sistemi, Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulmuş avukatların ve vatandaşların çevrimiçi olarak hukuki işlemleri gerçekleştirmelerini sağlayan bir platformdur. Özellikle pandemi esnasında adliyelerde uzun kuyrukların oluşmasını engellemek adına oldukça önemli bir girişim olan portal üzerinden birçok işlem yapılabilmektedir. Bu işlemler, dava dilekçesi gönderme, var olan evrakları sorgulama, davalarla ilgili tüm bilgilere ulaşabilme, dava dosyası sorgulama, icra takibi açma ve icra takibi yapma gibi işlemlerdir. İcra takibi açma işlemi avukatlar tarafından yapılırken, vatandaşlar da bu icra takibi ile ilgili bilgilerin takibini sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

Uyap Avukat Portalı üzerinden ilamsız ve ilamlı icra takibi açma işlemi yapılabilir. Uyap Vatandaş Portalı üzerinden icra takibi açılışı yapabilmek mümkün değildir. Fakat açılan icranın takibini vatandaşlar da gerçekleştirebilirler. Vatandaşlar e devlet şifreleri, e imza ya da mobil imzalarıyla Uyap Vatandaş portalına girerek soldaki menüden gerekli girişleri yaparak icra takibi gerçekleştirebilirler. Fakat icra takibi açamazlar. Yalnızca açılmış icra takibi ile ilgili bilgileri görebilirler.

İlamsız icra takibi açma işlemi yapmak için öncelikle portala giriş yapılır. Sonrasında ekranın sol tarafında bulunan menüden "icra takibi sekmesine tıklanır. Bu işlemden sonra gözüken menüden "takip açma" sekmesine girilir. Sonrasında ekranda açılan formdaki il, adliye, kota tevzi tipi, takibin yolu, türü, açıklaması gibi bilgiler doldurulur. İlamsız takip açılacağı zaman takibin türü bölümü, ilamsız takip olarak seçilmelidir. İlk çıkan sekme gerekli bilgilerle doldurulduktan sonra yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada da adına icra takibi açılacak olan kişi ya da kurumlarla yani ilgili bilgiler eklenir. Sonraki sayfada da icra tarafları ve bunlarla ilgili bilgiler eklenir. Tüm bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan doldurulan evrak bilgisayara indirilip elektronik imzayla imzalanıp Uyap editör programı ile sisteme yüklenmesi işlemi gerçekleştirilir. İlamsız takip açma işlemi bu şekilde tamamlanmış olunur.

Uyap İlamlı Takip Açma

İlamlı takip açmak için Uyap Avukat portalına giriş yaptıktan sonra soldaki menüden icra takip açılışı seçeneği seçilir. Ekrana gelen menüdeki takip ili, türü gibi bilgiler doldurulur. Takip yolu ilamlı takip olarak seçilmelidir. Ayrıca bu ekrandan yüzde kaç faiz istenildiği de seçilmelidir. Bu bilgiler kaydedildikten sonra açılan ekranda alacaklı ve borçluyla ilgili bilgiler de eklenip kaydedilir. Eğer borçlu kurumun ya da kişinin vekili varsa sonrasında kurumun ya da kişinin vekili ile ilgili bilgiler de eklenir. Alacaklı vekilleri ekleme işlemi de bu şekilde gerçekleştirilir. Sonraki aşamada ilamlı takibin hangi mahkemede gerçekleşeceği bilgisi eklenir. Bu bilgi kararı veren mahkeme ile ilgili bir bilgidir. Sonrasında alacak ile ilgili bilgiler de eklenir. Tüm bu aşamalarda alacaklılar, borçlular, faiz oranları ve mahkeme bilgileri gibi ilgili tüm bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra "takip talebi oluştur" bölümünden kaydedilen dosya indirilir. Elektronik olarak imzalanan bu belge uyap editör programı ile sisteme yüklenip gönderildikten sonra takip işlemi tamamlanmış olur.

Uyap'tan icra takibi açabilmek için gerekli olan birkaç nokta vardır. Bunlardan ilki, bilgisayarda uyap editör programının yüklü olmasıdır. Uyap editör programını sağlıklı bir biçimde kullanabilmek için bilgisayarda Java ve WinRar programları da yüklü olmalıdır. Aynı zamanda alacaklı olan kişinin vergi bilgilerinin de elinizde bulunması gerekmektedir. Bunlar Mersis, vergi dairesi, vergi numarası gibi bilgilerdir. Ayrıca takip açma işlemi için gerekli ödemenin yapılabilmesi için baro kartında da yeterli miktarda bakiye bulunduğundan emin olunması gerekmektedir. Tüm işlemler sonrasında baro kartı ya da Vakıfbank üzerinden ödeme yapılmalıdır.