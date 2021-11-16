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Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:10

Başkan Güngör’den Tarım ve Orman Bakanlığına ziyaret

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Başkan Güngör’den Tarım ve Orman Bakanlığına ziyaret

Ankara programı kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçelerimizin ilave imar planları ve yeni yatırımlarımızla ilgili taleplerimizi ilettik. Hükümetimizin destekleri ve yerel yönetimlerimizin gayretleri ile Kahramanmaraş’ı daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret etti. TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran'ın da yer aldığı ziyarette şehir genelindeki çalışmalarla ilgili talepler aktarıldı.

Düzenlenen ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, "Onikişubat, Dulkadiroğlu ilave imar planı, Andırın ve Çağlayancerit'e yapılacak yatırımlar konusunda taleplerimizi ilettiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah hükümetimizin destekleri ve yerel yönetimlerimizin gayretleri ile Kahramanmaraş'ı daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör’den Tarım ve Orman Bakanlığına ziyaret
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