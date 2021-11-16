Bozkurt devlet eliyle ayağa kalkıyor

SABAH ekibi, geçtiğimiz Ağustos'ta sel felaketi
yaşayan Kastamonu Bozkurt
'ta yürütülen hummalı çalışmaları yerinde inceledi. Bozkurt
Kaymakamı Murat Atıcı, ilçede devam eden altyapı ve üstyapı projeleri ile insan odaklı faaliyetler hakkında ekibimize bilgi verdi İlçedeki çamur ve moloz yığınları bin 300 iş makinesi ve 45 bin kamyonla temizlendi. Esnaf için konteyner dükkânlar kuruldu. Ezine Çayı
'nın genişletilmesi projesi kapsamında 166 yapı yıkılacak. Milyarlarca liralık bütçeyle yeni konutlar, okul, hastane ve öğrenci yurdu inşa edilecek
KAHRAMANLAR BİNLERCE CAN KURTARDI
SEL
döneminde Bozkurt'ta metrekareye 161 kilogram, çevredeki köylere ise 453 kilograma varan yağmur yağdı. Yani 1 yılda yağan yağmur 2 günde yağdı. Küre Dağları
'nın vadilerinden akan yağmur suları buradan Ezine Çayı'na ulaşarak debisini yükseltti ve sel yaşandı. 64 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ezine Çayı kenarındaki, 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanındaki 2 binanın ön cephesinin çökmesine neden olmuştu. AFAD
, UMKE, polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyelere bağlı timler kahramanca bir mücadele vererek binlerce vatandaşı sel bölgelerinden tahliye etti.
'DEVLETİMİZ HER ŞEYİMİZİ VERDİ'
EV
bulamayan selzedelere devlet 56 konteynerden oluşan yaşam alanı oluşturdu ve 39 aileyi yerleştirdi. İşte vatandaşların görüşleri:
Dükkanı ağır hasar aldığı için yıkım işlemi uygulanan erkek kuaförü
BURHAN TUTUMLU:
Çalışabilmemiz için konteyner verdiler. Burada işimizin başına geçtik. İşlerimiz güzel, memnunuz. Müşterilerim artık buraya gelip tıraşını rahat rahat olabiliyor. EV
bulamayan selzedelere devlet 56 konteynerden oluşan yaşam alanı oluşturdu ve 39 aileyi yerleştirdi. İşte vatandaşların görüşleri:
HATİCE YILMAZ (67):
Her şeyim var. Devletimiz her şeyimizi verdi. Normal bir evde ne olması gerekiyorsa burada var. Kart verdiler, onunla alışveriş yapıyorum. Buraya gelen TIR'lar dolusu yardım İstanbul'a gitse onlara bile yeterdi.
Yakınlarını ve evini kaybeden
SELFİNAZ ÖZCAN (60):
Devletimiziden Allah razı olsun. Bizleri dışarda bırakmadı. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Durumum yoktu, ev kiralayamazdım.
YENİ SANAYİ BÖLGESİ KURULUYOR
SEL
felaketinin en çok zarar gören yerlerin başında bozkurt Sanayi Bölgesi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde zarar gören sanayi bölgesi için harekete geçildi. İhalesi tamamlanan ve çalışmalarına başlanan sanayi bölgesi projesine SABAH ulaştı. 12 bin dönüm arazi üzerine inşa edilen ve 87 milyon 450 bin lira ihale edilen sanayi sitesi Mart 2022'de bitecek, 750 kişi istihdam edilecek.