CHP ve İYİ Parti arasında HDP çatlağı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, iki parti arasındaki tezkere krizi sonrası gelişmeleri katıldığı bir televizyon programında anlattı. CHP'yle ittifaktan ziyade bir işbirliği içerisinde oldukları vurgusu yapan Poyraz, CHP'nin HDP ile ittifakına dahil olmadıklarını belirtti. AK Parti
ile MHP'nin kurduğu ittifak için 'etle tırnak gibi' ifadelerini kullanan Poyraz, CHP ile İYİ Parti'nin HDP'nin olduğu masada birleşemeyeceğini ifade etti.
"HDP İLE İTTİFAK İÇERİSİNDE OLAMAZ"
Poyraz, "İyi Parti ile HDP ittifak içinde olamaz. CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse, İyi Parti böyle bir ittifakın içinde olmaz. İYİ Parti'nin HDP konusundaki tutumu bellidir. Biz vatandaşı kamplaştırmıyoruz. 84 milyonu yönetmeye talibiz. Kürdistan
diye efelenen ağalar var ya, Irak
'ın kuzeyini 5-6 yıldır konuşmuyor bu ülke. Ne var Irak'ın kuzeyinde? Ne oluyor Irak'ın kuzeyinde? Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetim ile gelenlerin göndere çektiğiniz bayrağı ne? Ne o renkler ne?" diye konuştu.