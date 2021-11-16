FETÖ’nün mahrem imamından bomba itiraflar! Dikkat çeken Adil Öksüz ve Kemal Batmaz detayı

İtiraflarında FETÖ ile ortaokulda tanıştığını belirten Memiş ise örgütün Hava Harp Okulundaki yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

"2012-2016 yılları arasında askeri okula giren Harp Okulu öğrencilerinin tamamına yakınının FETÖ tarafından alınan öğrenciler" olduğunu ifade eden Memiş, örgütün öğrencileri 5'e kadar numaralandırdığını, F-16 pilotlarının 5'lik FETÖ'cülerden seçildiğini anlattı.

Memiş örgütte 4'lük öğrencilerin F-4 pilotu, Casa uçağı veya helikopter pilotu yapıldığını, 3 ve altında numaralandırılan öğrencilerin ise uçuş eğitiminden elenip yer sınıfına alındıklarını kaydetti.