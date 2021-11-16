PKK’dan kurtardığı oğlunu asker kınasıyla vatan nöbetine gönderdi

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP
Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer, 2018'de kandırılarak dağa götürülen 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için evlat mücadelesi başlattı. Terör örgütünün tüm tehditlerine rağmen, hatta evi dahi yakılmak istenen Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer
ile birlikte aylar süren mücadelesine devam etti. İkisi kız, 3 çocuk annesi Ayşegül Biçer, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen oğlu Mustafa'yı geçtiğimiz temmuz ayında PKK'nın elinden kurtardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'dan oğlunun teslim olduğu haberini alan ve 3 yıl sonra oğluna kavuşan Biçer çifti, bir mutluluk daha yaşadı.
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Ayşegül Biçer, evlat nöbeti sırasında oğlunu askere gönderme hazırlıkları yaptığını belirterek, "Allah izin verirse kına şarkısıyla, asker şarkısıyla çocuğumun eline kınasını yakacağım. O gururla, şerefle yolcu edeceğim. Vatanına, toprağına nöbete göndereceğim" demişti. Anne Biçer, verdiği sözü yerine getirdi ve oğlu Mustafa için 'asker kınası' düzenledi. Biçer ailesi, yakınlarının ve oturma eylemi yapan annelerin de katıldığı törende avucuna asker kınası yaktıkları oğlu Mustafa'yı vatan borcunu ödemeye göndermenin gurur ve sevincini yaşadı. Abisine kınayı yakan Hatice Biçer, "Abimin parmakları artık vatan için tetikte olacak" dedi. Baba Mustafa Biçer ise dağdakilere "Bu yolun sonu yok. Gelin güven içerisinde devletinize teslim olun" çağrısı yaptı.