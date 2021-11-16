Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve savcı adaylarıyla buluştu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen "Akademi Söyleşileri" programı kapsamında "Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Etiği" konulu söyleşide adli yargı hâkim ve savcı adayları ile bir araya geldi. H

akim ve savcı adaylarına, adaleti hukuka uygun şekilde yerine getirmeleri gerektiğini ve sahip oldukları yetkilerini topluma hizmet etmek amacıyla kullanmalarının doğru olacağını ifade eden Akarca, "Ehliyet, liyakat sahibi, çalışkan ve bilgili olduğunuz sürece, kendisini mesleğine adamış bir hâkimin üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur" dedi.



Yargıtay Başkanlığı İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide hukukun işlevi, yargı bağımsızlığı, yargı etiği, sosyal medya kullanımı, yargı kültürü, şeffaflık ve mükemmeliyet konuları ele alındı.



Akarca'nın katıldığı söyleşide, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.