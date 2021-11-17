6 yılda 33 bin terörist etkisiz hale getirildi

TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı
'nın 2022 yılı
bütçesinin sunumunu yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Aktar
, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma
Bakanlığı'nın bütçe teklifini açıklayan Bakan Akar, 2022 Yılı Bütçe Kanunu teklifinin, 80 milyar 439 milyon 536 bin lira olarak hazırlandığını açıkladı. Bakan Akar ayrıca, "Terörle mücadele faaliyetlerimizi kısaca özetlemek gerekirse; FETÖ
, PKK/PYD-YPG, DEAŞ
başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye
'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Özellikle ifade etmek isterim ki, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için icra edilen tüm operasyonlar, uluslararası hukuka uygun, Irak ve Suriye'nin hak ve hukukuna saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.