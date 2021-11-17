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Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:49

9 DEAŞ’lı yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
9 DEAŞ’lı yakalandı

Gaziantep’te düzenlenen terör örgütü operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ülkemizdeki ve Suriye'deki örgüt mensuplarına finansman sağladıkları belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütün finans ayağında yer aldıkları belirlenen şüphelilerin örgüt üyeleri ile ailelerine maddi destek sağladıkları öğrenildi.

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9 DEAŞ’lı yakalandı
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