9 DEAŞ’lı yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ülkemizdeki ve Suriye'deki örgüt mensuplarına finansman sağladıkları belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütün finans ayağında yer aldıkları belirlenen şüphelilerin örgüt üyeleri ile ailelerine maddi destek sağladıkları öğrenildi.