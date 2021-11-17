AK Partili Alpay Özalan’dan CHP’ye: “Utanmadan bir de helallik istiyorlar!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı sonrasında tepkiler dinmiyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşeceğiz' açıklamasına tepki göstererek eleştirilerde bulundu.



"DÜNÜNÜZ NEYSE BUGÜNÜNÜZ DE O!"



Özalan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP, 'Tüm rezilliklerimizi unutun' diyor. FETÖ ve PKK sizi alkışlıyor, şehit bacısına küfredeni savunuyorsunuz, Büyükelçilerden yardım dileniyorsunuz, kanalınızda 'Başörtülüler ülkeden özür dilemeli' deniyor. Dününüz neyse bugününüz de o! Utanmadan bir de helallik istiyorlar!"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında videolu bir açıklama yaparak helalleşme kararı aldığını belirtmiş, geçtiğimiz gün ise grup toplantısından helalleşme kararının ayrıntılarına değinmişti. Kılıçdaroğlu meclis toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Helalleşeceğiz dostlarım helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski'yle helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkûmlarıyla, mahalleri gasp edilip sürülen, mahallelerine lüks siteler dikilen Romanlar'la, varlık vergileri altında inleyen azınlıklarla, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımızı asıldı bu ülkede, bu insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz, Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Bir gün çocuklarımız geçmişe baktığında 'helal olsun onlara' diyecek. Laik, demokrat, müreffeh, Atatürkçü ülkede yaşayan çocuklarımız teşekkür edecekler. Birisinin yapması gerekiyordu, nasip bize oldu."