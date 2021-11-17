FETÖ’cü hâkim gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası firari olan Danıştay Tetkik Hakimi Remzi Şahin, Ankara
'da saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Polis, gaybubet evinde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız silah ele geçirdi. Firari Danıştay hâkimi Remzi Şahin'in yakalanmamak için mümkün olduğunca evden dışarıya çıkmadığı, ihtiyaçları için dışarıya çıktığında ise kılık değiştirdiği tespit edildi. Şahin'in kullandığı telefonda yapılan incelemede, örgütün yargı yapılanmasında yer alan "mahrem imam" Levent Özgüzel
'in, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları ve davalarında görev alan örgüt üyesi hâkim ve savcılarla irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. Özgüzel'in irtibatlı olduğu belirtilen isimler arasında MİT TIR'ları soruşturmasında görevli eski Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu
, kozmik oda savcısı Mustafa Bilgili
ile hâkimleri Halil İbrahim Kütük
, Nihal Uslu
, İzmir askeri casusluk
davasının savcısı Zafer Kılınç
ve Danıştay tetkik hâkimi Remzi Şahin'in ismi de yer almıştı.