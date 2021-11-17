Hakkari’de ‘Eren Kış-4 operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari
'de 1240 kişilik personelin katılımı ile 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando
Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi- Han Yaylası) Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı
'nca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat
(JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu
timlerinden oluşan 1240 kişilik personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı devam ettiği belirtildi. Hakkari kırsalında başlatılan operasyonun, terör örgütünün kış üslenmesi ve hazırlıklarını hedef aldığı öğrenildi.