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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Hakkari’de ‘Eren Kış-4 operasyonu’ başlatıldı

Hüseyin KAÇAN
Hakkari’de ‘Eren Kış-4 operasyonu’ başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 1240 kişilik personelin katılımı ile 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi- Han Yaylası) Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1240 kişilik personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı devam ettiği belirtildi. Hakkari kırsalında başlatılan operasyonun, terör örgütünün kış üslenmesi ve hazırlıklarını hedef aldığı öğrenildi.
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Hakkari’de ‘Eren Kış-4 operasyonu’ başlatıldı
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