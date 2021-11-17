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Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:49 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:01

Son dakika: AK Parti Grup Başkanlığı'nda görev değişikliği! Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz seçildi

DHA
Son dakika: AK Parti Grup Başkanlığı’nda görev değişikliği! Naci Bostancı’nın yerine İsmet Yılmaz seçildi

AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi. AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

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Son dakika: AK Parti Grup Başkanlığı'nda görev değişikliği! Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz seçildi
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