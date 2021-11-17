Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç hayatını kaybetti! Diriliş davası öksüz kaldı





Kültür ve medeniyet kavramlarını yeniden tanımlayan, diriliş muştusuyla birçok kişiyi etkileyen önemli bir portre olan Karakoç, diriliş kavramını da İslam'daki "ölümden sonra dirilme" inancından yola çıkarak sosyolojik ve tarihi boyutta yorumlayan bir isimdi. Şiirlerinde en fazla öne çıkan kavram da dirilişti. Ona göre diriliş, özü arama, öze ulaşma ve yeniden doğmaydı. Karakoç'un vefatı politik ve edebi çevrelerde büyük üzüntü yarattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yayımladığı taziye mesajında "Sezai Karakoç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birçok siyasetçi ve yazar da taziye mesajları yayımladı. Sezai Karakoç, bugün ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.