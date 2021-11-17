Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç hayatını kaybetti! Diriliş davası öksüz kaldı

Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet- i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü, büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekânını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin" mesajıyla duyurdu.
Türk edebiyatına Diriliş şiarını kazandıran Karakoç eserleriyle milyonların gönlünde yer edinmişti. Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti. Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha hiç ayrılmadı. Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan Karakoç, maliye müfettiş yardımcısı oldu.
Son dakika: Türk edebiyatının usta ismi Sezai Karakoç hayatını kaybetti | Video
MONA ROSA ŞİİRİ
İlk eserleri 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayımlanan Karakoç, 16 Aralık 1963'ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde, "Karakoç" imzasıyla günlük yazılar kaleme aldı. Türk edebiyatının en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Mona Rosa" şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu. Yeni İstiklal, Yeni İstanbul, Babıali'de Sabah ve Milli gazetede yazılar yazdı. 1990'da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisi'ni kurdu ve 7 yıl genel başkanlığını yaptı. Diriliş Partisi, 19 Mart 1997'de kapatıldı. 2007'de Yüce Diriliş Partisi'ni kurdu. İkinci Yeni şairleri arasında gösterilen Karakoç muhafazakar akımın önemli temsilcilerindendi.
Kültür ve medeniyet kavramlarını yeniden tanımlayan, diriliş muştusuyla birçok kişiyi etkileyen önemli bir portre olan Karakoç, diriliş kavramını da İslam'daki "ölümden sonra dirilme" inancından yola çıkarak sosyolojik ve tarihi boyutta yorumlayan bir isimdi. Şiirlerinde en fazla öne çıkan kavram da dirilişti. Ona göre diriliş, özü arama, öze ulaşma ve yeniden doğmaydı. Karakoç'un vefatı politik ve edebi çevrelerde büyük üzüntü yarattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yayımladığı taziye mesajında "Sezai Karakoç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birçok siyasetçi ve yazar da taziye mesajları yayımladı. Sezai Karakoç, bugün ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
FİKİRLERİYLE NESİLLERE YOL GÖSTERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video
Başkan Erdoğan ayrıca Sezai Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
SADIK ALBAYRAK: "İSLAMCI GENÇLİĞİN YETİŞMESİNİN ÖNCÜLERİNDEN BİRİYDİ"
A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti.
Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Sezai Karakoç'u 60'lı yıllardan itibaren tanıyorum. Nasıl yaşadı, nasıl bir insandı? Bir gün yağmurlu bir günde büyük postaneden vilayete doğru çıkıyor. Yayınevlerinin bulunduğu yerden… Ayakkabısının tabanları yeterli olmadığı için pantolonu çamura bulanıyor. Uzaktan şöyle bir baktım, Sezai Karakoç, Bab-ı Ali yokuşunda gidiyor. 1969'larda 70'lerde Bab-ı Ali'de 'Sabah' çıkıyordu, onun üçüncü sayfasında 'Sütun' başlığı altında yazılar yazıyordu.
Gazeteci Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti | Video
Düşünce insanıydı. Her yazısı çıktığı zaman hararetle yazılarını okuyordum. Belki ikinci Necip Fazıl da denilebilir. Rahmetli Sezai Karakoç mütevazi, kendi dünyasında bir insandı. Sezai Karakoç çok yönlü bir insandı. O bizim dünyanın mütefekkiriydi. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. İslamcı gençliğin yetişmesinin öncülerinden biriydi. O bakımdan büyük bir kayıptır. Üzüntümüz sonsuzdur."
ŞİİR
Şiirler I (Monna Rosa)
Şiirler II (Şahdamar-Körfez-Sesler)
Şiirler III (Hızırla Kırk Saat)
Şiirler IV (Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu)
Şiirler V (Zamana Adanmış Sözler)
Şiirler VI (Ayinler/Çeşmeler)
Şiirler VII (Leylâ ile Mecnun)
Şiirler VIII (Ateş Dansı)
Şiirler IX (Alınyazısı Saati)
Gün Doğmadan (Toplu Şiirler)
ÇEVİRİ ŞİİR
Batı Şiirlerinden
İslâmın Şiir Anıtlarından
DENEME
Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir
Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı...
Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar
DÜŞÜNCE
Ruhun Dirilişi
Kıyamet Aşısı
Çağ ve İlham I-II-III-IV
İnsanlığın Dirilişi
Diriliş Neslinin Âmentüsü
Yitik Cennet
Makamda
İslâmın Dirilişi
Gündönümü
Diriliş Muştusu
İslâm
İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü
Düşünceler I-II
Dirilişin Çevresinde
Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III
Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II
Samanyolunda Ziyafet
Unutuş ve Hatırlayış
Varolma Savaşı
Çağdaş Batı Düşüncesinden
Çıkış Yolu I-II-III
İNCELEME
Yunus Emre
Mehmet Âkif
Mevlânâ
TİYATRO
Piyesler I
Armağan
HİKAYE
Hikâyeler-I Meydan Ortaya Çıktığında
Hikâyeler-II Portreler