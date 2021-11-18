Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç emaneti sahibine teslim etti. İmran Kılıç Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı Cennet, Makamı âli olsun.

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

İmran Kılıç, 3 Mayıs 1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

İl ve ilçelerde müftü olarak görev yapan Kılıç, radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. 26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek meclise girdi. İmran Kılıç, Arapça bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.