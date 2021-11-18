Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: AK Parti Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok üzgünüz… Kahramanmaraş milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kahramanmaraş Milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz İmran Kılıç Hocamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun.
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç emaneti sahibine teslim etti. İmran Kılıç Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı Cennet, Makamı âli olsun.
İMRAN KILIÇ KİMDİR?
İmran Kılıç, 3 Mayıs 1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.
İl ve ilçelerde müftü olarak görev yapan Kılıç, radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. 26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek meclise girdi. İmran Kılıç, Arapça bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.