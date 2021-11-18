Fetullah Gülen’in yeğeni hakim karşısında! Mahkemede inkara sarıldı

MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen, savunma yaptı. Gülen, soyadından dolayı insanların kendisinden çekindiğini dile getirerek, "Aksaray Üniversitesi'nde okurken ev abiliği yaptım. O dönemde Osman kod adını kullandım, çünkü insanlar benden çekiniyordu. Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın Gülen olmasıydı. Örgütün hiçbir hiyerarşik yapısında yer almadım. Öğrenciyken örgüt içerisindeki kişiler eve gelir, öğrencilerin fotoğraflarını ve bilgilerini alıp green card başvurusu yaparlardı. Benim adıma kimse başvuru yapmadı, benim zaten başvurum vardı" dedi.

'AMCAMIN SOHBETLERİNE KATILDIM'

Selahaddin Gülen, 5 yıl ABD'de kaldıktan sonra evlenmek için Kenya'ya gittiğini, amcasını da ziyaret ederek sohbetlerine katıldığını anlattı. Gülen, "Aksaray'daki üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ABD'ye ablamın yanına gittim. 2015-2020 yılları arasında orada kaldım. Kaldığım süre zarfında bilgisayar tamirciliği yaptım. 2018 yılından sonra amcam Fetullah Gülen'in ziyaretlerine gittim ve bazı sohbetlere katıldım. 5 yıl ABD'de kaldıktan sonra Kenya'ya gittim. Orada 7 ay kaldım. Evlilik işleri Kenya'da daha kolaydı, eşimle de orada evlendik. Sonra Interpol tarafından arandığım için beni gözaltına aldılar ve Türkiye'ye getirildim" ifadelerini kullandı. Duruşma dosyasındaki eksiklerin giderilmesine karar veren mahkeme, Gülen'in tutukluluk haline hükmederek duruşmayı erteledi.