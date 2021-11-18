İmran Kılıç kimdir? Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç nereli, yaşında vefat etti?

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından duyurulan vefat haberinin ardından "İmran Kılıç kimdir, nereli, yaşında vefat etti?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

İMRAN KILIÇ KİMDİR, NERELİ, YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı. İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.