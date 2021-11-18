Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İmran Kılıç kimdir? Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç nereli, yaşında vefat etti?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 22:16 Son Güncelleme: 18.11.2021 22:17

İmran Kılıç kimdir? Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç nereli, yaşında vefat etti?

İmran Kılıç kimdir? Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç nereli, yaşında vefat etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Kılıç ile ilgili bilgiler merak konusu olarak “İmran Kılıç kimdir, nereli, yaşında vefat etti?” şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Merak konusu olan İmran Kılıç kimdir, nereli, yaşında vefat etti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından duyurulan vefat haberinin ardından "İmran Kılıç kimdir, nereli, yaşında vefat etti?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

İMRAN KILIÇ KİMDİR, NERELİ, YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı. İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İmran Kılıç kimdir? Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç nereli, yaşında vefat etti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA