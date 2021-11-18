LGBT açıklaması çarpıtılan Mehmet Özhaseki: “Sapkınlık ayrı, yaratılıştan gelen ayrı!” dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir televizyon programına katılmış, LGBT'lilerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özhaseki'nin bu açıklamaları çarpıtılarak "Mademki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Bu da sosyal medyada gündem olmuştu. Özhaseki LGBT konusunda yaptığı konuşmanın tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildiğini ifade ederek yeni bir açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"İNSANOĞLU İÇİN YARATILIŞTAN GELEN FARKLILIĞIN VE RAHATSIZLIĞIN (HÜNSA) KINANACAK BİR TARAFI YOKTUR"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Özhaseki şunları söyledi: "Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler, tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır."

"TERCİHEN YAPILAN SAPKINLIKLARI TASVİP ETMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Özhaseki sözlerine şöyle devam etti: "Ancak sonradan yapılan, geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu."