‘Mona Rosa’sız anmak olmaz’ dedi, şiirin dizelerini okudu

AK Parti'nin dünkü grup toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç
'un, "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" adlı şiirini seslendirdiği videonun gösterimiyle başladı. Daha sonra kürsüye gelerek milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç
'a Allah'tan rahmet dileyerek "Yakınlarının, sevenlerinin, bir medeniyet tasavvuru olarak gördüğü diriliş davası yolunda kendisini takip edenlerin, okuyucularının, tüm milletimizin, tüm İslam âleminin ve tüm insanlığın başı sağ olsun" dedi. Erdoğan şöyle konuştu:
ERDOĞAN İSTEDİ
"Mehmet Akif
'ten Necip Fazıl
'a uzanan milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerinden olan bu müstesna değerimizin vefatı hepimiz için çok önemli bir kayıptır. Karakoç İslam medeniyetini, aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak telakki etti. İnsanı, düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden, inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak gördü. Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan sanatını da işte bu diriliş ağacının gövdesi etrafında şekillendirmişti. Onun, 'Ben Müslüman'ım, insanlığın türküsünü söylüyorum' sözü ile tek başına hepimizi üzerinde uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi bugünkü gençlerin ve sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyi, alacak çok feyzi, ilhamı olduğuna inanıyorum." "Sezai Karakoç'u, hepimizin gençliğinin şiiri Mona Rosa
'sız anmak olmaz" diyen Erdoğan, Mona Rosa şiirinin dizelerini okudu. Erdoğan, partililerden Karakoç için Fatiha
okumalarını istedi.