Prof. Aygün Attar'dan Ermenistan'a tepki: "Derhal aklını başına almalı"

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'nın (TADİV), başkentteki genel merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Ermenistan'ın son günlerde gerçekleştirdiği Kelbecer ve Laçın saldırılarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek Azerbaycan tarafın Ermenistan'ın haddini aşan tahribatlarına misliyle cevap verdiğini vurgulayarak Azerbaycan askerinin ve milletinin kendilerine düşmanlık gösterenleri cevap verecek güçte olduğunu, fakat bölgede huzurun tesisi için de azami gayret gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de en yüksek makamdan sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimin Azerbaycan'a 30 yıla yakın sürdürmüş olduğu haklı mücadelesinde tam destek verdiğini ve bu desteğin asla son bulmayacağına işaret eden Attar, Ermenistan'ın içinde bulunduğu ateşkesi tehlike altına alacak tutumlarına acilen son vermesi gerektiğini önemle vurguladı.



Attar, "Ermenistan, Azerbaycan toprak bütünlüğüne ve üçlü antlaşmaya saygı duymalıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan toprağı olan Karabağ ve çevresini yıllardır işgal altında tutan Ermenistan, bu saldırgan tutumuyla Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ortamının en büyük engeli olmaya devam ediyorken, 44 gün süren Karabağ Muharebe'si sonrasında Ermenistan'ın yenilgiyi kabullenmesiyle bir senedir bölgede yeni bir dönem ve huzur ortamı başlamıştı.



Zengezur koridorunun açılıyor olması beraberinde bölgeye Ermenistan'ın da içinde yer aldığı 3 artı 3 formülü ile iktisadi kalkınma ve refah getirecek iken Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yeniden zarar vermek isteyen başıboş Ermeni birliklerinin ve Ermenistan yetkililerinin kuralları ihlal etmesinin kendilerine ağır faturası olacak ve Kafkasya'da ki huzur ortamının aleyhine olacaktır.



Kafkasya bölgesinde huzuru bozan Ermenistan'ın aklını bir an önce başına alması çağrısıyla açıklamasını tamamlayan Prof.Dr.Attar "Karabağ Azerbaycan 'dır, Azerbaycan ise tüm Türkiye için Candır" dedi.