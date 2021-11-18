Sancaktepe’de park halindeki araca çarpan motokurye ağır yaralandı

Kaza, 20.00 sıralarında Sancaktepe Şile Otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametine gitmekte olan M.U.'nun kullandığı 34 PH 0146 plakalı araç, arıza yapınca yol kenarına çekildi. Bu sırada aynı istikamete gitmekte Ö.Y idaresindeki 34 COP 674 plakalı motokurye, araca arkadan çarptı.



SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI



Çarpmanın etkisiyle motokurye sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.