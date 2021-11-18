Usta’ya veda

İstanbul
Fatih'teki evinde 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç
, dün binlerce seveninin katıldığı cenaze töreninin ardından Şehzadebaşı Camisi Haziresi'ne defnedildi. Karakoç'un ölümü, kültür-sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu. Usta isimden geriye edebiyat dünyamıza büyük anlam katan eserleri kaldı...
HAFIZALARA KAZINAN HAYATI
Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933'te Diyarbakır Ergani
'de dünyaya geldi. Maraş Ortaokulu'nda parasız yatılı okudu. Liseyi yine parasız yatılı olarak Gaziantep Lisesi
'nde tamamladı. Kendisi felsefe okumak istemesine rağmen babası ilâhiyat istiyordu. İki bölümde de öğrenim görmek mümkün olmadı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Maliye Bölümü'nden 1955'te mezun oldu. 1973'e kadar çeşitli kamu görevlerinde bulundu. İstanbul'da kurduğu Diriliş Dergisi, Sezai Karakoç adıyla özdeşleşti. Dünya savaşlarından yenik çıkan İslâm dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi. Bu uğurda, yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalıştı; başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek vermeye çalıştı. 1990'da "güller açan gül ağacı" amblemiyle Diriliş Partisi
'ni kurdu. 7 yıl Genel Başkanlık yaptı. Parti, 19 Mart 1997'de üst üste iki genel seçime girmediği için kapatıldı. 2007'de Yüce Diriliş Partisi
'ni kurdu. Nisan 2007'den ölümüne kadar her cumartesi akşamı, Yüce Diriliş Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda değerlendirme konuşmaları yaptı. Parti, dünyada İslam âleminin gerçek bir devlete ihtiyacı olduğunu, bu devletin topraklarının da Müslümanların yaşadığı topraklar olduğunu savunuyor.
ÖDÜL TÖRENİNE GİTMEDİ
2011 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
'nde Edebiyat dalında ödüle layık görüldü. Bakanlıktan, ödülün para kısmının kültür-sanat işlerine harcanmasını, plaketinin ise adresine gönderilmesini talep ederek törene katılmamayı tercih etti.
EŞSİZ ESERLERE İMZA ATTI
SEZAİ Karakoç, Türk dilini en etkili biçimde kullanan yazarlardan biriydi. Hafızalara kazınan "Mona Rosa
" şiirindeki her kıtanın ilk satırının baş harfleriyle meydana gelen "Muazzez Akkaya
" isminin, Karakoç'un üniversite yıllarında âşık olduğu sınıf arkadaşı olduğu söylenir. Karakoç'un ayrıca Şahdamar/Körfez/Sesler, Hızırla Kırk Saat, Taha'nın Kitabı/Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler/Çeşmeler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı ve Alın Yazısı Saati isimli şiirleri bulunuyor. Bazı eserleri ise şöyle: Diriliş Neslinin Amentüsü, İslam'ın Dirilişi, Mevlana, Yitik Cennet, İnsanlığın Dirilişi, Ruhun Dirilişi, Kıyamet Aşısı, Yunus Emre, Diriliş Muştusu, Varolma Savaşı, Günlük Yazılar, Çağ ve İlham Sevgi Devrimi.