AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç
(64), bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi
'nde dün hayatını kaybetti. Kılıç'ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç
hayata veda etti" ifadesini kullandı. TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
, taziye mesajında "Çok değerli yol arkadaşımız İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. Kılıç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten ve başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mekanı cennet olsun" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
de Kılıç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
ise "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu. Kahramanmaraş'ta 1957'de doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans eğitimini de aynı fakültede tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu üyeliği yaptı. İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
, Kılıç için yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti: "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum."