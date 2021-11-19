AK Partili Fatih Coşar: “CHP özgürlük düşmanı, yasakçı, despot ve gerici bir partidir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşeceğiz" açıklaması sonrasında CHP'nin yasakçı zihniyeti tartışılmaya başlandı. Bilindiği üzere AK Parti iktidarı üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren Anayasa değişikliğini 9 Şubat 2008 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP'nin oylarıyla birlikte kabul ettirdi.

27 Şubat 2008 yılında ise CHP ve DSP, bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay başörtüsü yasağını geri getirmek için değişen yasanın iptali başvurusunu Anayasa Mahkemesi'ne dilekçeyle sundu.

"CHP ÖZGÜRLÜK DÜŞMANI, GERİCİ BİR PARTİDİR"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, Anayasa Mahkemesi'ne başörtüsü yasakçılarının başvurusu esnasında, dilekçede imzası bulunan Kılıçdaroğlu'nun da olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak tepkisini dile getirdi. Coşar, "Başörtüsü yasağının tekrar gelmesi için Anayasa Mahkemesine Kemal Kılıçdaroğlu başvuru için giderken… CHP özgürlük düşmanı, yasakçı, despot ve gerici bir partidir" ifadelerini kullandı.